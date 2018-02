Si era presentato in banca come un normale cliente, chiedendo di poter effettuare una semplice operazione di prelievo ma al rifiuto del cassiere la situazione ha assunto tutt'altri connotati, trasformandosi in un tentativo di rapina. È accaduto nella mattinata di martedì 20 febbraio a Torino, poco dopo l'apertura degli sportelli, intorno alle 9. Il protagonista della storia è entrato nella filiale della Banca Regionale Europea e ha chiesto di poter prelevare trecento euro. L'addetto però gli ha spiegato che quei soldi non c'erano e il suo conto era in rosso e quindi non poteva dargli niente.

A questo punto è scattata la furia dell'uomo che prima ha iniziato a urlare contro l’impiegato e poi lo ha aggredito e minacciato. L'uomo avrebbe anche estratto un coltellino che aveva in tasca per convincere il cassiere a dargli i soldi e infine ha cercato di allungarsi oltre lo sportello per prendersi da solo i contanti nel cassetto. A questo punto l'addetto avrebbe cercato di fermarlo e sarebbe nata una breve colluttazione al termine della quale l'uomo è scappato via senza riuscire a portare via nulla.

Ovviamente è subito scattato l'allarme e il fuggitivo è stato catturato poco dopo dalla polizia mentre era ancora a piedi ed è stato portato in Questura. Come racconta il Corriere della Sera, a scatenare la sua rabbia il fatto che si era già presentato il giorno prima in banca per chiedere gli stessi soldi visto che aspettava il versamento di un assegno, ma gli era stata data la stesa spiegazione e cioè di tornare tra qualche giorno. Il dipendente della banca invece è stato trasportato in ospedale visto che è rimasto ferito ed era sanguinate ad una mano ma le sue condizioni non sono gravi.