Un tragico incidente stradale si è consumato nel pomeriggio del 25 aprile a Rondissone, nel Torinese. Un uomo è andato a sbattere contro un carro attrezzi mentre viaggiava a bordo della sua Yamaha R1. Il tragico incidente è avvenuto in via XX settembre: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il carro attrezzi stava uscendo dalla sua officina all’incrocio con via Carpi quando si è scontrato col centauro. L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio degli inquirenti. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati. Il motociclista che ha perso la vita si chiamava Roberto Peretto, aveva trentasei anni ed era residente a Mazzè. Alla guida del carro attrezzi c’era invece un cinquantasettenne albanese residente nel Vercellese.

L’impatto è stato violentissimo, il motociclista è morto sul colpo – Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche l’elisoccorso, ma per il trentaseienne non c’è stato nulla da fare. L’impatto tra la moto e il carro attrezzi è stato violentissimo e l’uomo è morto praticamente sul colpo. La sua moto è rimasta schiacciata sotto l’altro mezzo e per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il corpo del centauro è stato poi trasportato all’ospedale di Chivasso a disposizione della procura di Ivrea. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. La notizia del decesso di Roberto Peretto si è diffusa rapidamente in paese e sui social media, dove in tanti hanno lasciato un pensiero per ricordarlo.