Un uomo di 55 anni ha perso la vita oggi pomeriggio verso le 14,30 in piazza Castello, ai piedi del monumento ai caduti di Torino, quasi sicuramente a causa di un infarto. Inutile l’intervento del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo – che poco prima aveva pranzato in un fast food della piazza – faceva parte di un gruppo di ospiti di una comunità proveniente da Castellamonte. Molte le persone che si sono accalcate attorno al corpo, mentre i soccorritori cercavano di salvare l’uomo: e come spesso accade, attorno al cadavere, la vita non si è fermata, compresi i numerosi ragazzini che – malgrado la tragedia – hanno continuato a fare acrobazie sui loro skateboard, ai piedi dello stesso monumento.

E' di ieri la notizia di una morte bianca, sempre a Torino, dove un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere caduto da un’impalcatura in via Riberi 6, a due passi dalla Mole Antonelliana. Ha battuto il capo contro un massetto in cemento dopo un volo di quattro metri e l’urto gli è stato fatale: l’intervento immediato dei vigili del fuoco e di un’ambulanza è stato inutile, dal momento che il lavoratore ha perso la vita sul colpo. Sul posto è arrivata anche la la polizia e gli ispettori dello Spresal dell’Asl, a cui competono le indagini sull’accaduto. Da una prima analisi, sembrerebbe che il tetto del palazzo sia ceduto all'improvviso sotto i piedi dell’uomo.