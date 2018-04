Un ragazzino di dodici anni è morto all'ospedale Maria Vittoria di Torino dove era stato ricoverato in gravi condizioni nella serata di domenica. Da quanto emerso, la madre e la nonna lo avevano trovato nella sua stanza con un laccio del materasso attorno al collo. Sono state loro a dare l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia e un'ambulanza ha trasferito d'urgenza il giovane in ospedale. Ma quando è stato soccorso, il ragazzo era già in gravi condizioni: è arrivato in ospedale intubato e in stato di incoscienza e gli sforzi dei medici per salvagli la vita sono stati inutili. Il dodicenne è morto poco dopo la mezzanotte.

Nessuna ipotesi esclusa sul decesso del dodicenne – Al momento, secondo quanto si apprende, non si esclude nessuna ipotesi, da quella del suicidio al gioco finito male. Il laccio, secondo le prime informazioni trapelate, era legato al letto a castello della stanza del ragazzo nel capoluogo piemontese.