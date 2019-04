Topi e parassiti convivevano indisturbati, insieme agli alimenti da cucinare e proporre ai clienti, nelle cucine di un bar trattoria di Cantoira (Torino). A scoprirlo, in seguito a un controllo sulle attività nella zona di Val Grande, i carabinieri della stazione di Chialamberto che, in collaborazione con l’A.S.L. TO4 Ciriè, hanno provveduto a denunciare il titolare del locale piemontese – si tratta del bar trattoria "Villa" di Cantoira – per le gravi carenze igienico sanitarie. A finire nei guai è un uomo di cinquantacinque anni che è ritenuto colpevole di aver violato la legge sulla vigilanza per la tutela della pubblica salute.

Il locale momentaneamente sospeso in ogni sua attività – Il titolare della trattoria, secondo quanto precisato dai carabinieri che hanno effettuato i controlli nel locale, non ha osservato le corrette procedure relative alla conservazione degli alimenti. E nel locale, oltre alla presenza di ratti e parassiti nelle cucine, sono state riscontrate gravi carenze igienico–sanitarie per le quali è stata disposta la sospensione momentanea dell'attività. Il locale di Cantoira – che a quanto si apprende finora era molto frequentato – potrà riaprire solo quando saranno garantire le condizioni igienico sanitarie.