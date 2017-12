in foto: Immagine di repertorio

Un tir carico di caffè ha preso fuoco la notte scorsa intorno alle 2 sulla strada provinciale che collega La Loggia a Carignano, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il veicolo – che è stato completamente distrutto dal fuoco – era parcheggiato a bordo strada e le fiamme sarebbero divampate improvvisamente. Gli automobilisti di passaggio hanno notato la scena e hanno dato l’allarme chiamando i vigili del fuoco, poi intervenuti sul posto. Le fiamme sono state spente dopo circa un'ora e non ci sono feriti. Il carico di caffè trasportato dal tir è finito sulla carreggiata, invadendo tutte le corsie e bloccando a lungo la circolazione. Fortunatamente a quell’ora il traffico non era intenso per cui i disagi sono stati minimi ma solo intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono riusciti a liberare una corsia e riaprire la strada.

I carabinieri stanno cercando il conducente del tir – Intanto ci si interroga sull’autista del tir che ha preso fuoco: il guidatore, infatti, non è stato trovato. Per il momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi sulle origini dell’incendio e si sta anche cercando di capire se il tir carico di caffè sia stato rubato.