Ci sono tre nuovi arresti nella vicenda degli stupri, spesso anche di gruppo, che venivano perpetrati ai danni di giovani donne, talvolta anche minorenni e spesso narcotizzate, nell'ambito di una setta guidata da un sedicente santone di Moncalieri, in provincia di Torino: Paolo Meraglia, 70enne nato a Gioia del Colle, ex cantautore pop negli anni Settanta, poi insegnante ora in pensione, era già stato arrestato a marzo 2017. Ora è arrivata una nuova ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di violenza sessuale anche su minori. La vicenda era venuta a galla dopo che una 17enne violentata per mesi durante le sedute "curative" cui si sottoponeva da parte del santone, aveva trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori e denunciare i suoi stupratori.

I nuovi arresti.

Per i fatti contestati a marzo 2017 erano stati anche due adepti, oltre allo stesso Meraglia. Uno di loro, un giovane italiano che oggi ha 23 anni, aveva avviato agli stupri la sua giovanissima fidanzata con la scusa di riti esoterici di purificazione. In questi giorni la squadra mobile della questura ha arrestato e messo ai domiciliari una donna di 57 anni e un uomo di 73 anni, una vestale e un catalizzatore di questo gruppo in cui ognuno aveva un ruolo. Ai domiciliari, secondo le ultime disposizioni del gip è finita anche la madre del fidanzato della 17enne, anche lui indagato e ai domiciliari da ottobre.

Riti esoterici di natura sessuale.

Otto le vittime rintracciate dai poliziotti sulle quali sarebbero state perpetrate violenze sessuali dal 2004 fino a pochi mesi fa. La più giovane aveva 15 anni all’epoca dei fatti, la più grande ne aveva 22. Secondo le accuse, Meraglia “nelle sedute di cartomanzia prefigurava pericoli neutralizzabili solo attraverso il compimento di riti esoterici di natura sessuale”. Il santone e tutti i suoi “adepti” li chiamavano “scambi di forza” ma non erano altro che rapporti a cui le ragazze partecipavano insieme a molte altre persone. Sarebbero avvenuti a Moncalieri, Torino e Candiolo. Durante i "riti" sarebbero stati girati video hard, che poi il gruppo utilizzava per ricattare la vittima: se avesse voluto interrompere la "cura", era la minaccia, sarebbero stati divulgati.