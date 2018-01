Ancora un episodio di violenza per mano del Blocco Studentesco, organizzazione giovanile di Casa Pound: alcuni studenti dell'istituto Colombatto di Torino sono stati aggrediti dai giovani estremisti di destra che, all'esterno della scuola, avevano organizzato una distribuzione di volantini.

Le tensioni tra i giovani "fascisti del terzo millennio" e gli studenti dell'istituto, in particolare quelli antifascisti che militano nel collettivo Last, sono iniziate prima dell'inizio delle lezioni, quando gli allievi – democratici e di sinistra – sono usciti e hanno tentato di allontanare, intonando cori e lanciando slogan contro la presenza "fascista" fuori da scuola. Scrivono gli attivisti di Last: "Oggi al Colombatto si sono presentati, a pochi giorni dalla giornata della memoria, i fascisti. Gli stessi che predicano odio, gli stessi che insultano e picchiano immigrati e omosessuali. Gli studenti e le studentesse antifascist* hanno deciso di cacciarli perché non vogliono che gli ideali fascisti entrino nelle nostre scuole. Loro hanno reagito ai nostri cori con spintoni e pugni. Non possiamo accettare queste violenze". Fortunatamente l'aggressione non ha causato feriti. Sono stati identificati tutti gli esponenti del blocco studentesco.

Due mesi fa uno studente preso a pugni ad Ascoli Piceno.

I militanti del Blocco Studentesco non sono purtroppo nuovi ad aggressioni ai danni di chi, semplicemente, dissente dalle loro idee. Due mesi fa, ad esempio, un ragazzo di Ascoli Piceno di 17 anni è stato colpito al volto da un dirigente provinciale dell'organizzazione facente capo, come detto, a Casa Pound. La violenza è avvenuta davanti all’Istituto professionale Mazzocchi di Ascoli Piceno, dove la vittima, alcuni giorni, fa era stata eletta tra i membri del consiglio di istituto in una lista antifascista. "Ai suoi insegnanti – spiega il quotidiano locale Cronache Picene – ha dapprima tentato di giustificare le tumefazioni al volto con una caduta dalle scale. Ma nessuno ci ha ovviamente creduto. Allora l’hanno rassicurato e si sono fatti raccontare quanto accaduto. Quindi hanno avvisato i genitori i quali hanno provveduto ad accompagnare il proprio figlio in ospedale dove è stato refertato". Il responsabile dell’aggressione è attualmente il responsabile provinciale del Blocco Studentesco ad Ascoli Piceno.