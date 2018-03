in foto: Destiny, marito della migrante morta (LaPresse).

"Israel sta bene e cresce anche di peso". La bella notizia arriva direttamente da Destiny, marito della migrante nigeriana incinta respinta al confine con la Francia dalla polizia di Bardonecchia e morta poco dopo all'ospedale di Torino, dove è riuscita a dare alla luce il loro bambino poco prima di andarsene. Il piccolo, nato lo scorso 15 marzo dopo sole 29 settimane di gestazione, però, è riuscito a superare i primi momenti difficili, e la sua ripresa procede a gonfie vele. All’ospedale Sant’Anna della città piemontese è stato pesato dal personale del reparto di Terapia intensiva neonatale universitaria diretta dal professor Enrico Bertino: la bilancia ha segnato 1005 grammi, circa 300 in più rispetto alla sua nascita, un vero e proprio miracolo per un prematuro come lui.

La mamma, Beaty, era malata di tumore quando ha provato ad oltrepassare con il marito Destiny il confine tra Francia e Italia. Nel nostro paese la donna era regolare ma il suo permesso di soggiorno era scaduto, per cui non era autorizzata in quel momento ad attraversare l'Europa. Per di più, il suo coniuge era sprovvisto dei documenti validi e quindi non poteva assolutamente superare la frontiera. La coppia era così stata respinta dalle autorità a Bardonecchia e quando Beauty si è presentata all'ospedale di Torino, qualche giorno più tardi, era già in condizioni disperate. Qui i medici non sono riusciti a salvarla, ma hanno fatto nascere il piccolo Israel e si sono presi cura di lui. "Ha raggiunto un traguardo importantissimo", dicono soddisfatti i sanitari. Cosa succederà ora al bimbo è difficile dirlo, ma dovrà restare in ospedale ancora qualche mese e sarà di certo circondato dall'amore del padre che già nei giorni scorsi aveva detto alla stampa locale: "Voglio che mio figlio abbia una vita migliore, che non finisca a chiedere l'elemosina". Intanto, la procura di Torino ha ricevuto un’informativa sull’intera vicenda da parte della polizia e dovrà valutare se vi possano essere state delle responsabilità nella vicenda e se siano stati commessi eventuali reati.