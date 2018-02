Sicuramente sapeva benissimo che a quell'ora il palazzo era semideserto, così da essere notato il meno possibile, e aveva individuato benissimo anche chi si trovava in quella casa che aveva adocchiato: un'anziana donna sola. Per questo al momento giusto è passato subito all'azione. Fingendosi un tecnico del gas e con la scusa di un improvviso guasto, ha messo in atto la sua truffa riuscendo a portare via un bottino di oltre centomila euro alla donna. È accaduto lunedì scorso nel quartiere Santa Rita di Torino dove abita la vittima, un vedova di 83 anni. Come racconta il quotidiano La Stampa, quando la donna si è accorta del raggiro era ormai troppo tardi e l'uomo si era già volatilizzato con i suoi averi.

"Si muoveva veloce tra le stanze, diceva che il palazzo era in pericolo e poteva saltare tutto. Ripeteva che, se non volevo perdere ogni risparmio, dovevo dargli tutto quello che possedevo di valore, in modo che potesse metterlo al sicuro" , ha raccontato la donna ai carabinieri dopo aver sporto denuncia. Cadendo le tranello, la donna ha affidato a quell'uomo tutto quello che aveva di valore in casa tra soldi, gioielli e monili d’oro, rimanendo beffata. I militari si sono messi subito all'opera per cercare di smascherare il responsabile che ha agito da solo, almeno in casa. A questo proposito gli inquirenti esamineranno le telecamere della zona, anche se il palazzo dove abita la 83enne non ha impianto di videosorveglianza.