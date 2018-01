Erano da poco trascorse le 4 del mattino quando una profonda voragine si è aperta in corso Regina Margherita, nei pressi dell'incrocio con via della Consolata, nel pieno centro di Torino. A causare il guasto è stata l'improvvisa esplosione di un tubo dell'acquedotto, cui ha fatto seguito il cedimento del manto stradale e infine un incidente di un bus della linea notturna, che è finito con le ruote anteriori all'interno della voragine. A bordo del mezzo pubblico era presente solo l'autista e non ci sono feriti, tuttavia per rimuovere il bus è stato necessario trainarlo fino al deposito, operazione che ha richiesto non poche ore.

Come detto a causare la voragine è stato lo scoppio di una tubatura della rete idrica Smat a quasi 5 metri di profondità: l'asfalto ha ceduto in più punti lungo la carreggiata centrale. Il traffico è stato in tilt per tutta la mattinata, e le automobili hanno potuto percorrere solo i controviali mentre la polizia muncipale ha fatto spostare le auto in sosta per rendere più scorrevole il passaggio. La linea 3 del tram è stata deviata così come le linee 16S, 16D e 52 in direzione via Scialoia, e solo intorno alle 9 i mezzi pubblici hanno potuto riprendere a circolare in direzione di via della Consolata. "Le cause della rottura sono tutte da valutare. Potrebbe essere stato il maltempo, ma si tratta certamente di un insieme di concause che potremo capire solo dopo aver estratto il tubo", ha fatto sapere Paolo Romano, presidente Smat. "Il danno ci è stato segnalato subito dal telecontrollo degli impianti – spiega ancora Romano – Per questo abbiamo potuto intervenire in modo tempestivo".