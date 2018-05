Lei non voleva ricominciare una relazione interrotta, per questo il suo ex l'ha sfregiata. Un uomo di 59 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri dopo aver aggredito l’ex compagna a Strambino, tra Ivrea e Torino. I due – stando a quanto rivela Repubblica – si erano visti questa mattina. La donna, una ragazza di 30 anni, se lo era trovato sotto casa stamattina: “Vieni, ti accompagno a lavoro”, le aveva detto e lei aveva accettato.

La loro relazione, da cui era nata anche una bambina, era finita una ventina di giorni fa. I due si sono diretti a Strambino, dove la donna lavora, ma improvvisamente l’uomo ha svoltato verso una stradina di campagna e ha fermato l’auto. Ha tentato di persuadere l'ex compagna a tornare insieme a lui ma quando ha capito che non ci sarebbe riuscito ha preso un taglierino e l’ha colpita in faccia. La trentenne è riuscita a disarmarlo e a convincerlo ad accompagnarla al pronto soccorso. Durante la lite, lui ha anche minacciato di tagliarsi le vene con un coltello da cucina, procurandosi in realtà solo lievi ferite ai polsi.

Quando la donna si è presentata al pronto soccorso di Ivrea sanguinava copiosamente. I dottori hanno dovuto suturare la ferita con dei punti per fermare l’emorragia. La trentenne ne avrà per almeno un mese prima di ristabilirsi. I sanitari hanno avvisato i carabinieri che hanno arrestato l’uomo, anche lui medicato in pronto soccorso. Nei confronti del 59enne l’accusa è quella di lesioni gravissime nei confronti della ex. L’uomo è stato condotto in carcere ad Ivrea.