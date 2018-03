Torino, scossa di terremoto nel Pinerolese: magnitudo 3.0 in Val Pellice

Paura in Piemonte per una scossa di terremoto che ha fatto tremare il suolo tra Torino e Cuneo alle 15:29 di oggi, 27 marzo, con epicentro al confine tra Italia e Francia, sulle Alpi. Al momento non si segnalano danni.