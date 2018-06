Torino, scooter contro un’auto: muore un ragazzo di 15 anni, grave un coetaneo

Un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale a Roletto. Il giovane era in sella al suo scooter in compagnia di un amico suo coetaneo, che è rimasto ferito. Lo scooter si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro una Peugeot 208. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri.