in foto: Raffaele Antonucci e Simone Goglio, di 22 e 19 anni (Facebook).

Sale il bilancio dei morti dell'ultimo sabato sera italiano. Dopo la notizia del decesso della 19enne Veronica in provincia di Udine, altre due giovani vite sono state spezzate nel Torinese. Si tratta di Simone Goglio e Raffaele Antonucci, di 19 e 22 anni del Canavese, in provincia di Torino, protagonisti di uno scontro frontale verificatosi lungo l'ex statale 460, tra Cuorgnè e Pont nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio. I due amici si trovavano a bordo di una Peugeot 206 che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata con una Lancia Y che procedeva in direzione opposta.

Le tre persone a bordo della seconda vettura, padre, madre e figlia minorenne della stessa famiglia, sono state ricoverate al Cto e all'ospedale di Ivrea, ma nessuna è in pericolo di vita. Le due vittime, invece, sono morte sul colpo. Quando i vigili del fuoco di Ivrea e Cuorgnè sono riusciti a liberare i corpi dalla stretta delle lamiere, i giovani erano entrambi già morti. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri di Cuorgnè e del nucleo radiomobile di Ivrea.