in foto: Incidente a Nichelino (Twitter).

È di un morto e 5 feriti il bilancio di un drammatico incidente verificatosi intorno alle 22 della serata di ieri, venerdì 12 aprile, a Nichelino, in provincia di Torino. Due auto si sono scontrate in via Debouchè, sul cavalcavia sopra la tangenziale sud. Per Mattia Spinelli, 22 anni di Dusino San Michele, in provincia di Asti, non c'è stato nulla da fare. Il giovane viaggiava come passeggero a bordo di Honda Civic insieme ad un ragazzo e una donna, che si è schiantata per cause ancora in via di accertamento contro una Bmw X3. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasferito al pronto soccorso 5 persone, tra cui una donna di 35 anni residente nell'Astigiano in codice rosso e al momento in prognosi riservata. Su ognuna delle due macchine coinvolte viaggiavano tre persone e diversi feriti sono rimasti incastrati nelle lamiere delle loro vetture. L'urto a quanto pare è stato violentissimo.

A bordo della Bmw viaggiava una famiglia di Vinovo composta da madre di 49 anni e due figlie di 15 e 12 anni. Nessuna di loro è in condizioni gravi, hanno avuto una prognosi di 7 giorni, solo la più piccola è stata trattenuta sotto osservazione all'ospedale Regina Margherita. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, l'auto su cui viaggiava la vittima è arrivata dallo svincolo di Debouchè. All'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza. La strada è rimasta chiusa per ore per metterne la messa in sicurezza.