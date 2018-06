Dramma a Ivrea, in provincia di Torino: due giovani di 25 e 32 anni sono morti annegati nel lago Pistono a Montalto Dora nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 giugno. I due, originari rispettivamente di Ghana e Costa d'Avorio, sono finiti in acqua nel tentativo di recuperare un pallone mentre giocavano sulle rive dello specchio d'acqua insieme ad altri due compagni, e non sono più riemersi. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni presenti, sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Poco fa sono stati recuperati i due corpi: i sommozzatori dei pompieri ci sono riusciti dopo ore di ricerche. Purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare.

Insieme a loro, intervenuti anche con un elicottero, sono arrivati anche i carabinieri di Ivrea, che stanno raccogliendo le testimonianze degli altri villeggianti, per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo.