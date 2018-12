Incidente nella notte a Torino. Nove persone sono rimaste ferite nello scontro tra un autobus della linea 10 giallo Nightbuster, il cosiddetto bus della movida, e un'automobile. L’incidente è accaduto intorno alle 3.30 in via Chiesa della Salute, angolo via Boccardo, nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. Il più grave dei feriti, stando a quanto si apprende, è il conducente dell'auto, un cittadino iracheno ricoverato in prognosi riservata al Cto. I passeggeri del bus rimasti coinvolti nell’incidente avrebbero invece riportato solo ferite lievi: nessuno di loro è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire con precisione, ma in base alle prime ricostruzioni della squadra infortunistica della polizia municipale l’auto, una Opel Astra con targa inglese e guida a destra, non avrebbe dato la precedenza al bus della movida che è finito dopo lo scontro contro le vetrine di alcuni esercizi commerciali, un negozio di ottica e uno dismesso.

I feriti portati negli ospedali di Torino – A bordo del pullman c'erano alcuni giovani, di rientro a casa dopo aver trascorso la serata nei locali del centro di Torino. Due di loro sono stati trasportati al Cto, sei al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco; tra loro anche l'autista. Nell’incidente l’auto si è ribaltata. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti dalle lamiere delle auto e messo in sicurezza la zona dopo lo schianto. I rilievi degli agenti sono terminati dopo tre ore dopo l’incidente, intorno alle 6,30 di sabato mattina.