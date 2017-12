Quando i primi residenti sono passati in zona accorgendosi della teca spaccata e della madonnina portata via, hanno pensato all'ennesimo atto vandalico contro la statuetta ma avvicinandosi, oltre a constatare il danno, si sono ritrovati anche di fronte a una beffa. Dove doveva esserci la statua infatti il ladro ha lasciato un biglietto con tanto di astrusa richiesta di riscatto: 40 milioni di preghiere. È quanto accaduto nelle scorse ore nel giardino don Giussani di piazza Gozzano, a Torino. L'episodio durante la notte quando ignoti si sono accaniti contro la madonnina, sistemata tra le rocce del giardino da un anonimo benefattore, rompendo la teca e rubandola.

Al suo posto è stato trovato un messaggio delirante, scritto un di un foglio di carta con un pennarello viola. "Ho rubato la Madonna. Se la rivolete voglio 40 milioni di preghiere in banconote di piccoli Amen". Firmato: il rapitore di Madonne. Probabilmente uno scherzo di cattivo gusto che però ha amareggiato gli abitanti della zona che hanno segnalato il tutto ai carabinieri. Come racconta Repubblica, del resto non sarebbe la prima volta che la statuetta viene presa di mira da sconosciuti. In passato, circa un anno e mezzo fa, era stata colpita a martellate, poi la teca era stata vandalizzata e qualcuno aveva anche lasciato scritto delle bestemmie.