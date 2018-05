I genitori, 53 anni lui e 49 lei, che venerdì a Torino hanno rapito il figlio di sette anni dalla comunità cui era stato affidato dal Tribunale dei Minori sono stati arrestati dai carabinieri. La coppia fa parte di una sorta di movimento che non riconosce l’autorità dello Stato e le sue leggi. Il tribunale li aveva giudicati incapaci di esercitare la responsabilità genitoriale e, per questo motivo, aveva affidato il bambino – uno dei loro figli – ad una comunità. Padre e madre, appunto, non riconoscendo nella magistratura un'autorità, hanno deciso di riprendersi il bimbo. C’è dire che la coppia ha altri 6 figli, tre ormai maggiorenni e quindi svincolati dalla loro potestà, mentre gli altri sono stati tutti affidati in comunità o in famiglie.

Nella mattina di venerdì 11 maggio i genitori si sono appostati davanti alla sede della comunità Altalena, in corso Casale, e hanno portato via il piccolo che stava andando a scuola accompagnato da un'educatrice che sarebbe stata anche aggredita dalla coppia. I due erano scappati in macchina con il figlio a tutta velocità. Ma i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciarli in città e li hanno arrestati. La procura ha disposto il trasferimento in carcere. Qualche giorno prima del "rapimento" i due ci avevano già provato davanti a scuola ma erano stati fermati dalla polizia. "State violando la convenzione di Ginevra" aveva detto la donna ai poliziotti riprendendo la scena con il cellulare.