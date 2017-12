Prima sono stati tamponati a un semaforo e poi rapinati. È quanto accaduto a Torino a una giovane coppia nella zona di via Cigna. Tre persone con diversi precedenti alle spalle hanno utilizzato la cosiddetta “tecnica del tamponamento” per costringere il conducente dell’auto presa di mira a fermarsi e poi a rapinarlo. Dopo essere tamponato, infatti, il guidatore è sceso dall’auto e a quel punto è stato accerchiato e poi derubato del portafogli contenente denaro e i documenti. Risaliti in auto, gli aggressori sono scappati e per poco non investivano anche la vittima, che immediatamente ha chiamato la Polizia e segnalato quanto accaduto, ovvero di essere stato tamponato da una Ford Ka e poi rapinato dagli uomini in fuga.

La polizia ha intercettato l'auto dei rapinatori e li ha arrestati – È intervenuta dunque una pattuglia della Squadra Volante che ha intercettato e fermato l’auto in corso Mortara. A bordo c’erano tre italiani di età compresa fra i venti e i trentasei anni, tutti con precedenti penali specifici e provenienti da una comunità, i quali hanno ammesso di essere gli autori della rapina. I tre pregiudicati sono stati arrestati per rapina in concorso.