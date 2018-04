Ennesimo episodio di violenza in una scuola. A Torino un professore dell'istituto tecnico commerciale Russell-Moro è stato malmenato dai genitori di uno studente che era stato punito per un ritardo. A rendere nota la vicenda è la Slc-Cgil, che si è resa disponibile a fornire assistenza legale all'insegnante aggredito. Sul posto, dopo l’aggressione avvenuta in mattinata, è intervenuta la polizia. “C'è un problema di riconoscimento del ruolo della scuola, forse per troppi anni bistrattata – ha commentato per il sindacato il segretario Igor Piotto -. Gli aggressori vanno perseguiti e puniti”. Secondo quanto riferito dal sindacato, per punire lo studente che era arrivato in ritardo il professore, anziché farlo sedere in classe, lo aveva mandato in biblioteca. A quel punto il ragazzo avrebbe telefonato a casa per raccontare l'episodio e poco dopo a scuola si sono presentati il padre e altri due parenti. Il professore – che il segretario del sindacato ha definito “un insegnante molto stimato” – è stato aggredito all'interno dell'istituto e colpito con un pugno alla mandibola. Soccorso da un’ambulanza, è stato accompagnato in ospedale e medicato.

L’episodio di Palermo: padre ferisce gravemente un insegnante della figlia – Poco ore prima dell’episodio di Torino, una vicenda simile si è consumata a Palermo, nell'istituto comprensivo Abba Alighieri. Nel pomeriggio di giovedì un professore ipovedente di cinquanta anni è stato picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa. Secondo quanto ricostruito, l’alunna di terza media all'uscita della scuola avrebbe raccontato che il docente l'aveva picchiata (salvo poi rettificare in un secondo momento il suo racconto ammettendo di essere stata solo rimproverata). Infuriato per la presunta aggressione alla figlia, il padre ha colpito con un pugno al volto il docente, poi trasportato all'ospedale Civico dove gli è stata riscontrata un'emorragia cerebrale. Solo stamane i medici hanno sciolto la prognosi per il professore.