Mentre maneggiava il suo cellulare, questo le è caduto andandosi a infilare proprio sotto il divano, costringendola così a sdraiarsi a terra per poterlo recuperare. Quello che potrebbe sembrare un normalissimo gesto, comune a tante persone in tutto il mondo, invece si è trasformato in una disavventura per una donna piemontese residente a Torino. Come racconta Repubblica, infatti, la signora durante il movimento per cercare l'oggetto è rimasta improvvisamente incastrata con il braccio sotto al divano e non è riuscita più ad estrarlo in alcun modo tanto da dover richiedere l'aiuto dei vigili del fuoco.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di martedì nell'appartamento della donna, al primo piano di uno stabile del capoluogo piemontese. Protagonista della storia una signora di 40 anni, salvata poi dai pompieri allertati dai familiari. Questi ultimi, i primi a soccorrere la 40enne in casa, hanno cercato i vari modi di aiutarla, ma il braccio pare si fosse incastrato in una posizione molto delicata e qualunque tentativo le provocava forti dolori.

Temendo conseguenze maggiori come la rottura dell'arto, i parenti quindi si sono decisi a chiamare i pompieri che infine son intervenuti sul posto. I vigili del fuoco quindi hanno dovuto sollevare il divano e poi smontarne una parte per poter finalmente tirare fuori la malcapitata. La donna sta bene ma è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Bosco" per accertamenti