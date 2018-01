Una piccola dimenticanza avrebbe potuto costare la vita a una ragazza di 28 anni della provincia di Torino. Francesca Tidona, questo il nome della giovane, residente a Torrazza, si è dimenticata di tirare il frano a mano della sua Fiat Punto dopo averla parcheggiata in discesa, a pochi metri dalla sua abitazione in via Gramsci, con la conseguenza che quella stessa vettura l'ha travolta, schiacciandola contro la serranda di un box. E' successo nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio.

Subito soccorsa, è stata trasferita al Cto di Torino dove le hanno amputato la gamba destra nella porzione al di sotto del ginocchio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo che la ragazza è scesa dal mezzo per aprire il portone, l'auto senza il freno a mano inserito ha preso velocità, andando a sbattere contro il garage e schiacciando la ragazza. Le sue urla disperate hanno allertato i vicini di casa che hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118, giunti insieme a carabinieri e vigili del fuoco. La 28enne è stata poi stabilizzata, prima di essere trasferita tramite elisoccorso all'ospedale del capoluogo piemontese. Al momento Francesca non è in pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata.