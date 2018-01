Italia sul podio, su tutt'e tre i gradini. In questo caso, però, il primato non è da vanto, dato che Torino, Milano e Napoli sono state "elette" le città europee con la maggiore concentrazione media annua di polveri sottili (Pm10). I valori dei tre capoluoghi sono, nell'ordine, di 39, 37 e 35 microgrammi per metro cubo. Secondo l'elaborazione di Legambiente sulla base del report del 2016 dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), le tre città italiane mostrano "una cronicità delle lacune per l'inquinamento atmosferico". Dietro di loro si piazzano Siviglia, Marsiglia e Nizza con valori di 29 microgrammi per metro cubo di Pm10. L'altra italiana nella top-10 è Roma (28 microgrammi), che occupa il settimo posto con Parigi.

Primo o settimo posto, le città italiane presenti nel rapporto superano comunque la media annua di 20 microgrammi per metro cubo, il valore indicato dall'Oms per salvaguardare la salute dell'essere umano. Riducendo il particolato, si abbassano anche i livelli di inquinamento l’incidenza delle malattie dovute a infezioni respiratorie, cardiache e tumori al polmone. L'Italia, che proprio per il mancato adempimento ai limiti è sotto procedura di infrazione per gli anni 2008-2012 e 2012-2014, potrebbe quindi ricadervi. Andrea Minutolo, coordinatore dell'ufficio scientifico di Legambiente, ha appunto osservato che questo "andamento […] fa presupporre nuove procedure di infrazione".

Martedì 30 gennaio si terrà a Bruxelles una riunione convocata da Karmenu Vella, Commissario Ue per l’ambiente, che incontrerà i ministri dei nove stati membri sotto procedura di infrazione, ossia Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Regno Unito e appunto l'Italia, rappresentata da Gianluca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla vigilia dell'incontro sarà pubblicato il dossier di Legambiente "Mal'aria di città 2018", che contiene la scheda delle città europee afflitte nel 2017 dal problema dello smog.