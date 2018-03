in foto: Immagine del rogo nel torinese (Twitter).

Alba di fuoco nel torinese, dove un maxi incendio ha completamente distrutto i capannoni della Omnia Recuperi di strada Signagatta 37, a Pianezza. Si tratta di una ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi plastici. Le fiamme hanno divorato circa cinquemila quadri di struttura e sei squadre dei vigili del fuoco, con un'autoscala e un'autobotte, per un totale di 17 mezzi, stanno ancora operando su più fronti per contenerle. L'allarme è scattato intorno alle 04:30 di questa mattina, domenica 25 marzo, quando una nube nera si è alzata alta nel cielo della città piemontese, visibile da tutta la provincia.

Non ci sono al momento né feriti né intossicati, dato che a quell'ora la zona era deserta, anche se immediatamente è scattato l'allarme ambientale. Come raccontano alcuni testimoni, anche via social network, l’aria è fortemente impregnata di fumo, e nel corso delle prossime ore verranno fatte le misurazioni in merito, come ha annunciato l'Arpa del Piemonte, che avrà il compito di monitorare gli effetti nell'atmosfera dei veleni che si stanno sprigionando con l'incendio. Le indagini su quanto successo sono affidate ai carabinieri e per il momento non viene esclusa nessuna ipotesi.