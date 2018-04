Duecentocinquanta lettere ad altrettante famiglie che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale per i figli sono state spedite venerdì dal Comune di Torino. Le missive contengono una sorta di "ultimatum" e ricordano che i genitori che non rispetteranno la legge Lorenzin sui vaccini dei figli non potranno iscriverli a scuola. La lettera reca la firma del Comune e – come spiega Repubblica – è stata messa a punto dal dal direttore dei Servizi Educativi, Aldo Garbarini: i familiari dei bambini non ancora vaccinati avranno ancora qualche giorno di tempo, ma entro i primi di maggio dovranno presentare nelle scuole i certificati di avvenuta vaccinazione, altrimenti i piccoli saranno costretti a restare a casa.

I genitori "No Vax" avranno dunque ancora qualche giorno di tempo per mettersi in regola: i nuclei familiari interessati sono almeno 250, e malgrado il sindaco Chiara Appendino nelle scorse settimane aveva rassicurato sull'intenzione di non mandare, comunque, i vigili urbani fuori dalle scuole per impedire l'ingresso ai bimbi non vaccinati il rischio che ciò accada è significativo. Se entro i primi di maggio tutti gli alunni non verranno vaccinati per loro potrebbe scattare il divieto a recarsi a scuola, anche se sul termine ultimo e definitivo potrebbe avere in ruolo importante una recente sentenza del Tar di Brescia, che prevede la sospensione dei provvedimenti per i genitori che vogliono acquisire maggiori informazioni sulle vaccinazioni direttamente presso le aziende sanitarie ospedaliere. In tal caso, fino alla data dell’appuntamento fissato con le Asl, l’obbligo vaccinale verrà sospeso. Non è chiaro, tuttavia, se questo provvedimento verrà adottato anche dalle famiglie che risiedono all’interno del territorio del comune di Torino.