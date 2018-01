in foto: Immagine di repertorio

Orribile tragedia nella mattinata di martedì 2 gennaio a Torino. Un uomo di 46 anni è morto dopo essersi rinchiuso nella sua auto e aver appiccato le fiamme alla vettura parcheggiata a bordo strada. Il dramma nelle prime ore del mattino in via Flecchia, nella zona sud del capoluogo piemontese. Una morte orribile per la vittima , identificata come un operaio di origine romena ma da tempo residente in Italia con la famiglia: l'uomo è morto bruciato nell'incendio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla base del terribile ed estremo gesto ci sarebbe una situazione famigliare poco felice. In particolare pare che nelle ore immediatamente precedenti il fatto il 46enne abbia litigato con la moglie che lo ha cacciato di casa. Come racconta La Stampa, del fatto erano state interessate anche le forze dell'ordine che erano arrivate sul posto nella serata di lunedì dopo una segnalazione di una lite nell'abitazione. A causa del violento litigio con la consorte, l'uomo quindi è stato allontanato da casa. Probabilmente ha trascorso la notte in auto ma questa mattina si è ripresentato in casa della moglie con l’intenzione di entrare

La donna avrebbe richiamato la polizia chiedendo aiuto. A questo punto lui sarebbe sceso in strada, si sarebbe procurato della benzina e infine si sarebbe dato fuoco all’interno della sua auto. Quando la volante è giunta sul posto, per lui ormai era troppo tardi. Il tempestivo intervento degli agenti e dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'esterno dell'auto e ad altri veicoli parcheggiati ma l’uomo è rimasto ustionato e ha respirato i fumi ed è morto.