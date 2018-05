Una vicenda sicuramente singolare quella avvenuta ieri sera a Chieri, in provincia di Torino. Una donna di 75 anni, G. C., ha chiuso a chiave dentro la propria abitazione l’idraulico che le aveva appena eseguito i lavori in casa. Il motivo? Secondo l’anziano il professionista non le avrebbe eseguito a regola d’arte il lavoro e in più non le avrebbe voluto rilasciare la ricevuta fiscale. La pensionata è stata poi denunciata dai carabinieri di Pino Torinese.

L'allarme è stato dato dopo che la sorella della donna ha chiamato il 112. "Mia sorella ha chiuso in casa sua l'idraulico. Dice che lo libererà solo dopo aver parlato con voi", ha spiegato ai militari. Ed effettivamente la 75enne ha mantenuto la parola: all’arrivo delle forze dell’ordine, ha aperto la porta e ha liberato l'artigiano. "Non ha fatto bene il lavoro e non mi ha fatto la ricevuta", si è giustificata la donna convinta di aver trovato il modo di denunciare il professionista poco accurato. E invece è finita nei guai con una denuncia per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.