Tragedia a Torino per uno scontro tra auto. Un'intera famiglia è stata coinvolta nell'incidente. E' accaduto questa sera, intorno alle 19. Le vittime sono due coniugi di 74 e 75 anni e la figlia di 49 anni, per loro non c'è stato nulla da fare. Con loro a bordo del veicolo si trovava anche un uomo di 47 anni, che è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

L'auto su cui viaggiavano, una Fiat Grande Punto, è stata centrata da un'Audi Q3 guidata da una donna di 41 anni, che però non è in pericolo di vita. Sulle cause dell'incidente, avvenuto sulla strada che da La Loggia porta a Carignano, alle porte di Torino, indagano i carabinieri di Vinovo. La strada è ancora chiusa.

I motivi del violento scontro non sono ancora chiari: per cause in corso di accertamento l'Audi Q3 ha invaso la corsia opposta. Sul posto stanno operando anche vigili del fuoco e 118.