È una storia di violenza domestica ma anche di un ragazzino coraggioso quella che arriva da Torino, dove un uomo è stato arrestato dopo che proprio il figlio ha trovato la forza di denunciarlo alla polizia. Un figlio stufo di vedere sua madre continuamente insultata e picchiata dal marito che aveva sposato ventiquattro anni fa e dal quale aveva avuto due figli. L’uomo, un marocchino di cinquanta anni che avrebbe avuto anche problemi di alcolismo, a quanto emerso da diversi anni era violento nei confronti della moglie. In una occasione l’uomo avrebbe anche colpito al volto la compagna con un telecomando. Il figlio ha trovato il coraggio di denunciarlo domenica scorsa, in seguito all’ennesimo episodio di violenza domestica consumatasi all’interno della loro casa alla periferia di Torino, nel quartiere Mirafiori Nord.

L’ultimo episodio di violenza domenica scorsa – L’uomo, a quanto ricostruito, è tornato a casa ubriaco e si è scagliato contro la moglie che, spaventata, si è rifugiata nella camera del figlio nella speranza che il compagno si calmasse. A quel punto il giovane avrebbe chiuso la porta in faccia al padre e avrebbe subito chiamato la polizia. Polizia che quando è intervenuta sul posto ha trovato il cinquantenne in evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol: l’uomo, a quanto emerso, ha anche tentato di prendere a calci gli agenti. È stato quindi immobilizzato dalla polizia ed è finito in manette con le accuse di maltrattamenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.