Stava spazzolando il suo amato gatto quando ha avuto uno shock anafilattico di natura allergica che gli ha causato una crisi d'asma così grave da causarne la morte: protagonista del dramma la 38enne Daniela Tornincasa, di La Loggia, in provincia di Torino. La donna era nella sua abitazione ieri pomeriggio insieme al marito quando ha iniziato ad accusare un malore che, minuto dopo minuto, diventava sempre più grave. La donna stava spazzolando i suoi gatti domestici, azione che compieva con una certa regolarità e che mai prima le aveva provocato reazioni così violente. Ieri, invece, è accaduto: Daniela ha avuto un attacco di asma talmente violenta da perdere la vita. Il medico legale che ha visitato il corpo dopo il decesso ha descritto i sintomi di un fortissimo attacco allergico.

Stando a quanto reso noto dal marito quando la donna ha iniziato ad accusare i primi sintomi del malore ha chiesto aiuto. L'uomo ha fatto tutto il possibile per soccorrerla, dal momento che conosceva il suo problema e sapeva come intervenire: le ha praticato un'iniezione antiallergica ma non è stato sufficiente a salvarle la vita. Quando a casa della famiglia è arrivata un'ambulanza per Daniela non c'era più nulla da fare. Nell'alloggio dove viveva la donna sono giunti anche i carabinieri e il medico legale incaricato dalla procura. Daniela era una postina mentre il compagno è un tassista. La donna da tempo soffriva di asma. Aveva già avuto crisi in passato. Solo l'autopsia stabilirà che cosa ha provocato l'ultima crisi fatale.