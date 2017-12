L'abitudine, purtroppo molto comune, di calare il capo su telefonino ignorando tutto quello che ci circonda poteva costare molto caro ad un ragazzino piemontese di 16 anni. Mentre attendeva il treno sulla banchina infatti, il giovane aveva deciso di giocare col suo smartphone ma si è avvicinato troppo ai binari senza accorgersi dell'arrivo del treno ed è stato colpito dal convoglio ferroviario. L'episodio nella serata di lunedì 25, il giorno di Natale , alla stazione di Rodallo, una frazione di Caluso, nella Città metropolitana di Torino. Fortunatamente il giovane è stato colpito solo alle mani e, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, ha potuto fare ritorno a casa con le sue gambe.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane attendeva il treno della linea regionale Chivasso-Aosta quando, senza accorgersene, ha oltrepassato di molto la linea gialla che delimita l'area di sicurezza sul marciapiede per i passeggeri. Il ragazzino, probabilmente distratto dal gioco sul telefonino e con le cuffiette all'orecchio, non si sarebbe accorto nemmeno del treno i transito che lo ha colpito proprio alle mani facendogli volate il telefono. A lanciare l'allarme è stato il macchinista del convoglio che ha azionato il freno riuscendo a fermare il treno qualche chilometro oltre la stazione.

La linea ferroviaria è stata interrotta e sul posto sono accorsi vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Trasportato all’ospedale di Chivasso, il 16enne ha riportato fratture alle mani e ferite al volto dopo che il telefono schizzato via nell'impatto lo ha colpito in faccia. Sulla dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri. La ferrovia è stata riaperta in entrambe le direzione nel corso della nottata dopo il via libera di Rfi e della procura di Ivrea ma sono state inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario locale.