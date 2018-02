Due ragazzini di 11 e 12 anni sono stati fermati dai carabinieri di Volpiano, in provincia di Torino: avrebbero lanciato alcuni sassi dal cavalcavia dell'autostrada Torino-Aosta, a San Benigno Canavese, avvenuti nella giornata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2018, e nei giorni precedenti. Una pietra ha centrato un’auto, condotta da una donna di 30 anni, residente a Ivrea, che stava facendo ritorno a casa. Fortunatamente il masso ha solo sfiorato la vettura all’altezza del cofano, ma la donna, sotto choc, ha avvisato le forze dell’ordine. Così ha fatto anche un secondo automobilista, residente a Piverone, che ha notato tre persone ferme sul cavalcavia. Anche altri automobilisti in transito lungo la A5 a segnalare alle forze dell'ordine la presenza di figure sospette su un ponte dell'autostrada, quello di via Chivasso. Il pronto intervento dei militari ha permesso l'identificazione dei due giovanissimi, italiani, residenti nelle stesse Volpiano e San Benigno. All’arrivo dei militari dell’Arma, i due minorenni erano ancora nei pressi del cavalcavia. Fermati e identificati, i due hanno detto di aver agito per divertimento. Ora rischiano una segnalazione alla Procura dei Minori di Torino.

Si tratta dell'ennesimo episodio nell'arco di pochissimi giorni. I precedenti sono stati segnalati principalmente sulla Torino-Caselle, dove gli agenti della polstrada stanno ancora indagando per stanare i responsabili. E sempre qualche giorno fa due giovani di diciotto e quattordici anni sono stati fermati dai carabinieri di Bari con l’accusa di aver lanciato dei sassi da un cavalcavia sulla statale 100 che collega Taranto al capoluogo della Puglia. Anche in questo caso la segnalazione di un automobilista che aveva subito il danneggiamento del parabrezza ha reso possibile il fermo dei due balordi.