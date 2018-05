Drammatico incidente stradale questa mattina a Torino. Una donna di origine filippina di cinquantuno anni è stata travolta da un camion intorno alle 7.40 mentre attraversava via Pietro Cossa sulle strisce pedonali, all’angolo di via Servais in direzione della Pellerina. Il camion, un mezzo Iveco Magirus, ha trascinato la signora per qualche decina di metri fino alla fermata del bus. È stato lo stesso conducente del tir, sconvolto per l'accaduto, a fermarsi subito a prestare soccorso e dare l’allarme. Ma purtroppo per la donna – il cui nome non è stato ancora reso noto – non c’era più nulla da fare: l’impatto con l’autocarro è stato violentissimo. L’uomo alla guida del camion è stato sottoposto all'alcoltest, risultato negativo. Avrebbe detto di non aver visto in tempo la donna che attraversava la strada.

In corso le indagini sul tragico incidente – Sulla tragica vicenda, ancora da chiarire, sono in corso le indagini. Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia municipale che sono alla ricerca di testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.