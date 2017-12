Bruttissimo risveglio all'alba di domenica per sei famiglie piemontesi residenti in una palazzina di Beinasco, nella città metropolitana di Torino. Un tremendo boato poco dopo le 6 infatti ha fatto scattare l'allarme in tutto il palazzo dopo che i residenti si sono accorti che la facciata esterna dell'edificio aveva subito un improvviso crollo. C'è chi è scappato addirittura pensando ad una scossa di terremoto. Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono accorsi subito i carabinieri e i vigili del fuoco e per diversi minuti si è temuto che il palazzo potesse crollare. Le famiglie infatti sono state fatte evacuare dai pompieri in attesa di verifiche tecniche che però alla fine hanno accertato che non c'erano danni strutturali.

Il crollo in effetti ha riguardato solo il cornicione del palazzo anche se per un lungo tratto, circa sette metri di lunghezza, che nell'assonnata prima mattina domenicale ha generato un frastuono tremendo. L'episodio, avvenuto nella frazione Borgaretto del comune torinese, fortunatamente non ha provocato feriti perché il cornicione è crollato quando le strade erano ancora deserte. In un primo momento si è temuto si trattasse di un dissesto statico dell'edificio di tre piani ma dopo alcune ore l’allarme è rientrato. I vigili del fuoco infatti hanno dichiarato agibile lo stabile e le famiglie sono tornate nelle proprie abitazioni. Solo il perimetro esterno è stato transennato per la possibile caduta di calcinacci