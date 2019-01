Attimi di terrore all'istituto alberghiero Colombatto di via Ada Negri di Torino: un pezzo del controsoffitto è crollato poco prima delle 9, quando i ragazzi erano appena entrati in un’aula del seminterrato. Una studentessa di 15 anni è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Martini, le sue condizioni però non sarebbero gravi. Lo spavento, ovviamente, è stato tanto. E sul posto sono subiti arrivati anche i vigili del fuoco, che spiegano come l'incidente sia avvenuto in un’aula adibita a palestra. La giovane è stata trasportata in codice verde all'ospedale Martini.

Non è il primo incidente

La scuola non è stata evacuata. Ma c’è da dire che già nelle scorse settimane gli studenti avevano protestano per la questione sicurezza chiedendo più rassicurazioni. Peraltro un episodio simile si era già verificato nel 2012, proprio al Colombatto e sulla questione aveva aperto un'inchiesta l'allora pm Raffaele Guariniello. All'epoca le aule erano deserte, ma l’incidente fece molto rumore, con tanto di lamentele da parte degli studenti. Lamentele che, come detto, sono tornate pochi giorni fa, quando una folata di vento ha rotto una finestra, colpendo una studentessa.