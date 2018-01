Tragedia in un cantiere edile del Torinese nella prima mattinata di martedì. Un muratore ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un muro che è improvvisamente crollato, travolgendolo. Il dramma si è consumato in pochi attimi mentre l'uomo era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile in un cantiere a Cafasse, piccolo paesino della città metropolitana di Torino, all'imbocco delle Valli di Lanzo. La vittima dell'incidente è il 41enne Andrea Forneris, originario della vicina Germagnano, sempre nel Torinese, e conosciuto in zona come volontario Aib, cioè delle squadre antincendio in azione gratuitamente nei boschi in caso di emergenza.

A lanciare l'allarme è stato un collega del 41enne che insieme a lui era al lavoro sull'edificio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, intervenuti sul posto, il collega non ha assistito direttamente all'accaduto ma ha sentito il rumore del crollo ed è accorso. In quel momento infatti era impegnato a scaricare delle macerie poco lontano. L'uomo ha chiamato i soccorsi e ha cercato di liberare la vittima, ma per il 41enne ormai non c'era più niente da fare. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che mettere in sicurezza l'area e constatare il decesso del muratore. Sul posto, dopo i soccorritori, sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl, l’ufficio che si occupa delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro che ora dovranno accertare le condizioni di lavoro del 41enne mentre ai carabinieri spetta ricostruire la dinamica dell'incidente.