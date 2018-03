Scene da far west ieri lungo l'autostrada A5 Torino-Monte Bianco, nel tratto compreso tra Volpiano e San Giorgio Canavese, in direzione della Valle d'Aosta. Dei malviventi hanno infatti tentato un assalto a un mezzo portavalori della ditta All System. Sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il colpo non è andato a segno, nonostante il commando fosse composto da almeno cinque persone armate di pistole e kalashnikov. Soltanto loro avrebbero esploso i colpi, mentre le guardie giurate sarebbero rimaste all'interno dell'abitacolo del furgone, rimasto danneggiato. Proprio la resistenza del mezzo blindato avrebbe convinto la banda a desistere e ad andarsene prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sulla strada sono stati anche lanciati dei chiodi che hanno provocato danni ai veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile di Torino, a cui competono le indagini sull'accaduto, e gli uomini della polstrada. Sono state trovate, poco dopo, appena sempre in autostrada a San Giorgio Canavese, due auto abbandonate con cui è stato commesso il tentato assalto. Sul posto anche i carabinieri.