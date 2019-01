in foto: Stefano Esposito, ex senatore del PD

L'ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, il Prefetto di Torino Claudio Palomba e le agenzie stampa Ansa e LaPresse sono le destinatarie di quattro buste contenenti cinque proiettili. I plichi sono stati intercettati nel pomeriggio di ieri durante i controlli di sicurezza al centro di smistamento delle Poste di via Reiss Romoli, a Torino.

Identiche tra loro e – almeno all'apparenza – inviate dallo stesso mittente, le lettere sono state affidate dagli uomini della Questura di Torino agli specialisti della Digos: saranno infatti gli agenti della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali a svolgere le indagini su un episodio preoccupante, sul quale viene mantenuto il massimo riserbo. Non è stato reso noto, infatti, se i proiettili siano stati accompagnati da messaggi scritti, minacce esplicite o rivendicazioni.

Non è tardata ad arrivare la reazione del Partito Democratico: "Il Partito Democratico Metropolitano di Torino – si legge in un comunicato – esprime solidarietà al Prefetto di Torino Claudio Palomba, all’ex Senatore PD Stefano Esposito e alle agenzie Ansa e LaPresse destinatari di alcune buste con proiettili che sono state intercettate presso gli uffici postali dei via Reiss Romoli. Quanto è accaduto è raccapricciante ed è da condannare fermamente. Auguriamo che gli investigatori facciano luce quanto prima sull’accaduto individuando i responsabili, autori di un gesto così vile". Al momento il gesto non è stato rivendicato da nessuna sigla.