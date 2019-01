Ancora una volta un bus dell GTT in fiamme a Torino. I fatti, questa mattina 9 gennaio, in via Cibrario, all’angolo di corso Tassoni: il pullman della linea 71, con a bordo numerosi passeggeri, ha preso fuoco all’improvviso, probabilmnte per un guasto al motore. Le fiamme si sarebbero sviluppate nel vano motore, posto nella parte posteriore del mezzo. L’autista ha fermato il bus all’incrocio con via Boncompagni, vicino all’ospedale Maria Vittoria, è ha fatto scendere tutti i passeggeri. Poi ha cercato di spegnere l'incendio ma, nell'operazione, ha finito per respirare il fumo. Per questa ragione è stato trasportato al vicinissimo ospedale Maria Vittoria a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e del fuoco, che hanno domato il rogo. Nessun passeggero è rimasto ferito.

Un episodio analogo era avvenuto nella notte tra sabato e domenica su un mezzo della linea 36 mentre transitava in corso Francia, all’altezza del villaggio Leumann di Collegno. Anche in quel caso l'autista era riuscito a fermare il mezzo e far scendere i passeggeri mentre le le fiamme avvolgevano il bus.