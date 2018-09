Potrebbe durare davvero molto poco la prima esperienza italiana di casa d'appuntamento formata da sole bambole. Con un blitz a sorpresa, infatti , la polizia municipale di Torino oggi ha costretto l'attività a chiudere i battenti, almeno momentaneamente, perché non a norma. Nessun contestazione sulle bambole però, dai controlli degli agenti è emerso invece che la casa d'appuntamento delle sex doll effettuava un esercizio abusivo dell'attività di affittacamere. In pratica è stata riscontrata un'attività senza le dovute autorizzazioni previste dalla legge e i titolari del bordello di bambole di silicone sono stati diffidati dal continuare con il business. Toccherà ora al Comune stabilire se sospendere tutte le autorizzazioni.

Un brutto colpo per LumiDolls dopo l'exploit all'apertura, avvenuta il 3 settembre scorso, che aveva visto il tutto esaurito almeno fino ad ottobre con le prenotazioni delle sette bambole e del bambolotto a disposizione che andavano addirittura fino a gennaio. In pratica, secondo gli agenti del reparto commerciale della polizia municipale, l'attività non ha richiesto e quindi non ha ricevuto le autorizzazioni a cui devono sottostare attività come alberghi e bed and breakfast. In effetti, l'attività commerciale affitta bambole ma anche camera da letto come un normale affittacamere. All'attenzione delle autorità anche il servizio di igiene. Con gli agenti infatti sono arrivati sul posto, alla periferia del capoluogo torinese, anche gli ispettori dell'asl che dovranno verificare gli aspetti sanitari come il sistema di pulizia delle bambole.