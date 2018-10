Ha un futuro assicurato da "Don Giovanni" il bambino della provincia di Torino che ieri si è infilato di nascosto su uno scuolabus per farsi accompagnare a casa dalla fidanzatina e trascorrere un po' di tempo insieme a lei.

Il bimbo sarebbe dovuto tornare con la mamma di un'altra compagna, ma senza dire nulla ai genitori, e di soppiatto, ha deciso di optare per il mezzo pubblico convincendo l'autista a farsi accompagnare in un paese vicino, dall'amichettta rimasta a casa con l'influenza.

Il padre e la madre del bambino, che quel giorno non potevano accompagnarlo a casa all'uscita di scuola, avrebbero potuto vivere un brutto spavento non vedendolo tornare a casa, ma fortunatamente erano stati avvisati della presenza del figlio sullo scuolabus da un'altra mamma. Tutto, alla fine, si è risolto senza problemi: il giovanissimo innamorato ha potuto trascorrere un intero pomeriggio in compagnia dell'amichetta.