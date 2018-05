Una bambina di due anni è morta all'ospedale Regina Margherita di Torino dove era arrivata poco prima con una grave emorragia cerebrale. Era stata dimessa in giornata dall'ospedale di Rivoli, dove i genitori l'avevano portata poiché avvertiva disturbi conseguenti a una caduta dal letto avvenuta due giorni prima. Sul caso la procura del capoluogo del Piemonte ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita nella giornata di oggi, giovedì 10 maggio.

Come detto, la madre e il padre, che abitano a Collegno, l'avevano portata in ospedale per “ripetuti episodi di vomito e inappetenza£. Ai medici avevano poi parlato di quell’incidente domestico avvenuto nella notte del 2 maggio e, di fatti, la bimba aveva un grosso livido violaceo sulla fronte. Secondo le prime ricostruzioni della direzione dell’ospedale rivolese “l’esame neurologico risultava negativo” e “l’ematoma frontale era già in via di evoluzione”. Per questo motivo il caso era stato trattato come “uno dei frequenti episodi di gastrite verosimilmente virale presenti quotidianamente al Dea”, tanto più che anche la madre, durante il colloquio con i medici, aveva riferito di “non aver posto particolare attenzione al trauma cranico, sia per la dinamica lieve che per la buona risposta della bimba all’evento”.

Ma nella giornata di sabato, i genitori erano stati costretti a portarla al pronto soccorso con nuovi sintomi di vomito, sonnolenza e scarsa reattività. La bimba è stata visitata da un pediatra e nel corso dell’esame sono stati evidenziati un nuovo ematoma alla base del naso, bradicardia e iporeattività neurologica. Tutti sintomi di una possibile emorragia cerebrale. I medici hanno quindi deciso il trasferimento d’urgenza al Regina Margherita, dove però è arrivata già in stato di coma e, nella notte, è stato dichiarato lo stato di morte cerebrale. Il pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo e questa mattina verrà eseguita l’autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.