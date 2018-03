Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi contro un palo della luce. Poi la vettura ha preso fuoco e per lui non c'è stato nulla da fare. È morto così Marco Pagliarin, operaio originario della provincia di Vercelli ma residente con la madre e il fratello a Chivasso, vittima di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri, lunedì 26 marzo, lungo la statale 26 a Caluso, in frazione Arè, in provincia di Torino. L'uomo, che si stava recando a lavoro, era a bordo della sua Fiat Grande Punto quando è avvenuto l'impatto, per cause ancora in via di accertamento, anche se è possibile, secondo gli inquirenti, che abbia avuto un malore prima di perdere il controllo della macchina. L'urto, inoltro, è stato talmente violento che il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, con il conducente ancora intrappolato nell'abitacolo.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere il rogo, ma le condizioni di Marco, che nel frattempo era stato liberato dalla vettura, erano già critiche. Trasportato d'urgenza in ospedale con il 118, è morto a bordo dell'ambulanza, mentre la strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere ai carabinieri di terminare tutti i rilievi del caso. L'uomo è stato riconosciuto dai titolari della ditta per la quale lavorava che, non vedendolo arrivare in azienda, si sono subito informati con i carabinieri. Intanto, è in corso un'indagine per cercare di stabile con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Si attendono anche i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima per stabilire anche se ci sia stato effettivamente un malore tra le cause dell'incidente, o se queste siano da ricercarsi altrove.