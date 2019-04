Drammatica scoperta nelle scorse ore in un'abitazione di Corso Giulio Cesare a Torino. Riversa a terra in un lago di sangue c'era la proprietaria di casa, un'anziana donna non più completamente autosufficiente che abitava da sola con la badante. A fare la terribile scoperta nella mattinata di martedì, intorno alle 11, è stata proprio la badante della signora che, rientrata in casa dopo alcune commissioni, ha ritrovato la pensionata esanime con numerose ferite su tutto il corpo. Sul luogo dell'accaduto, allertati dalla badante con una chiamata di emergenza, sono subito accorsi gli agenti della polizia e i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la vittima trasportandola poi d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo piemontese.

L'anziana, Giuseppina Addante che ha 86 anni, ora è ricoverata in ospedale in condizioni giudicate molto gravi dai medici. Tra le altre cose avrebbe riportato una profonda ferita alla testa. In casa sua, un appartamento al secondo piano, gli investigatori hanno trovato anche una mazza da baseball insanguinata che potrebbe essere stata usata per colpire la donna. L'ipotesi infatti è che l'86enne sia stata vittima di una brutale aggressione. Dai primi elementi raccolti sul posto, in particolare si pensa a una rapina finita male. Secondo le testimonianze dei vicini, infatti, poco prima del rientro della badante dall'appartamento si sono sentite delle urla. In casa pare non ci siano segni di effrazione e quando la badante è arrivata la porta era chiusa anche se senza mandate come se l'aggressore fosse uscito richiudendola. Sul luogo dell'accaduto stanno operando ora gli uomini della polizia scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.