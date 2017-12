Grave incidente in serata a Pertusio, nella provincia di Torino. Un’ambulanza della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è finita nella scarpata che corre a lato della vecchia strada provinciale che porta alla frazione Piandane. L'ambulanza stava trasportando un paziente presso l'ospedale di Cuorgnè. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo, Castellamonte e Ivrea, che hanno estratto i volontari della Croce Bianca e hanno cercato di salvare il paziente trasportato, che si trovava ancora immobilizzato sul lettino. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La vittima è Michele Roscio, un anziano di settantaquattro anni che, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, era stato appena caricato dall’ambulanza in una casa della frazione Piandane che si trova a poca distanza dal luogo dell’incidente. L’uomo aveva avuto un malore e per questo era stata chiamata un’ambulanza.

L'ambulanza precipitata per una quindicina di metri – Improvvisamente il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, poi finito giù nella scarpata per una quindicina di metri. L’ambulanza, da quanto si apprende, è stata fermata da alcuni alberi, altrimenti sarebbe finita oltre un precipizio profondo più di cinquanta metri. Nel grave incidente non dovrebbero essere stati coinvolti altri veicoli. Ad accorgersi dell’episodio e a dare l'allarme è stato un residente in zona che ha visto le luci in mezzo al bosco e non ha più sentito la sirena. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Il conducente e il barelliere che si trovavano a bordo se la sono cavata con qualche contusione.