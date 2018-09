Dopo aver violentemente litigato, ha colpito il marito con una coltellata al cuore, uccidendolo. Il delitto è avvenuto nell'appartamento della coppia, sito in via Juvara, a Nichelino, in provincia di Torino. Secondo quanto si apprende da un'iniziale ricostruzione delle forze dell'ordine, la donna – Silvia Rossetto, di 47 anni, al termine di una lite per futili motivi avrebbe ucciso il convivente, Giuseppe Marcon, di 65 anni, con una coltellata al cuore. A quanto risulta, i due erano affetti da problemi psichici. La donna ha immediatamente confessato il delitto ai carabinieri, intervenuti sul luogo dell'omicidio e tuttora impegnati nelle indagini di rito. A dare l'allarme è stata la mamma della donna che, avvertita della lite e dell'omicidio dalla figlia, ha chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi.