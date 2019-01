Tragedia sfiorata a Giaveno, in provincia di Torino. Marito e moglie sono rimasti ustionati, oggi pomeriggio a causa di una forte fiammata scaturita da una piccola esplosione in un appartamento di via Giuseppe di Vittorio. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato provocato dall'accensione di una sigaretta durante una perdita di gas. Ad accendere la sigaretta sarebbe stato l'uomo, di 60 anni, proprietario dell'immobile.

È stato trasportato dai medici e dagli infermieri del 118 all'ospedale Cto di Torino con ustioni di terzo grado al volto. La donna è stata invece portata all'ospedale di Rivoli, e sarebbe meno grave del marito. I due comunque non sarebbero in pericolo di vita, e non ci sarebbero altri feriti. Sul posto, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.