È stato solo un lapsus. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, definisce la sua ‘gaffe’ sul tunnel del Brennero. Un tunnel che in realtà non esiste e che, per il momento, è solo un cantiere in costruzione ben lontano dalla sua realizzazione. Secondo Toninelli, è “in corso una attività denigratoria di danneggiamento della persona, per non permettere di concretizzare i fatti che si erano annunciati”. Così, durante una lunga diretta Facebook, dice: “Mi stanno prendendo in giro, hanno riempito pagine di giornali per un lapsus, perché invece di dire valico o passante ho detto tunnel. Ne farò tanti altri di lapsus, non mi fermerò per questo, non me ne frega di un lapsus. Lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno, chiedete a mia moglie che mi chiede di fare di meno. Non posso fare di meno, dobbiamo fare il massimo per rimediare ai disastri di chi ci ha preceduto”.

Toninelli si difende parlando dei soldi “che servono agli sfollati di Genova per avere una nuova casa, i fondi per mettere in sicurezza le autostrade tra Lazio e Abruzzo”, ma anche del “commissario per i lavori al bellissimo ponte di San Michele sull’Adda”. Le critiche di Toninelli erano arrivate dopo le sue dichiarazioni, in presenza della commissaria europea Violeta Bulc, sul tunnel del Brennero. “Sapete quante delle merci italiane e degli imprenditori italiani utilizzano, con un trasporto principalmente su gomma, il tunnel del Brennero”, aveva affermato il ministro delle Infrastrutture. “Oggi – aveva aggiunto – dobbiamo subire limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente l’economia italiana e per questo ho appreso con molto piacere come la Commissione europea potrà dare una mano all’Italia nel mantenimento e nel ristabilire le corrette regole della libertà di circolazione delle merci che ci sono in Italia”.

Il tunnel del Brennero

In realtà il tunnel del Brennero non esiste, ma è solo un progetto che si chiama Galleria di base del Brennero o Brenner Basistunnel – BBT e che diventerà un tunnel ferroviario (e non su gomma, come afferma Toninelli) per collegare l’Italia e l’Austria. A settembre del 2018 sono stati scavati 88 dei 230 km previsti. Probabilmente, Toninelli parlando del tunnel faceva riferimento a un’altra vicenda: l’annuncio del blocco dei tir da parte del Tirolo.